Santander recibe a los campeones olímpicos de vela Diego Botín y Florián Trittel

Cientos de santanderinos se han dado cita esta tarde en la explanada del Club Marítimo de Santander para homenajear a los campeones olímpicos Diego Botín y Florián Trittel que el pasado 2 de agosto, en aguas del campo de regatas de Marsella, consiguieron el primer oro de la delegación española en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la 'medal race' de la categoría 49er de vela, así como a su entrenador, Álvaro del Arco. El homenaje, organizado por el Club Marítimo de Santander, ha comenzado con el lanzamiento de 21 salvas en honor a los campeones que llegaron hasta el lugar a bordo del 'Groucho', la embarcación del Club que dirige las regatas cada fin de semana, desde el CEAR de Vela hasta los Raqueros, donde jóvenes regatistas les esperaban para hacerles el pasillo de honor mientras sonaba el 'We are the champions' de Queen y los aplausos de los asistentes.En el escenario les esperaban las autoridades entre las que se encontraban la consejera de Deportes, Eva Guillermina Fernández; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, César Díaz; el presidente del Club Marítimo, Fernando Pereda, y el comodoro del Club, José Luis Gómez Cospedal. En sus intervenciones, los dos deportistas olímpicos y su entrenador se han mostrado agradecidos por el recibimiento y a todos aquellos que les han acompañado en su trayectoria hasta conseguir el oro.