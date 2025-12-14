Santos Cerdán comparece esta semana ante la 'comisión Koldo' del Senado

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, comparecerá el próximo miércoles ante la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' casi un mes después de salir de prisión, donde permaneció cinco meses tras la publicación de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le situaba como epicentro de una presunta trama corrupta de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública.(Fuente: Europa Press/PSOE/Congreso/Senado)