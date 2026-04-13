Sanz acusa a Montero de "monumentales destrozos" en el SAS

Benahadux (Almería), 13 de abril de 2026. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha acusado a María Jesús Montero, secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, de ser la responsable de "monumentales destrozos" en la sanidad pública andaluza durante su etapa de consejera de Salud de la comunidad y ha apuntado que en marzo el tiempo medio de atención por parte del médico de la Primaria es de 4,8 días. Igualmente, ha afeado la promesa de Montero de reducir las listas de espera: "Si lo va a hacer metiendo en un cajón a más de 500.000 andaluces, como cuando fue consejera...". Declaraciones a los medios este lunes en una visita técnica al centro de salud de Benahadux (Almería).