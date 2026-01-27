Publicado 27/01/2026 15:14:34 +01:00CET

Sanz cree "papel mojado" el acuerdo del Ministerio sobre el Estatuto Marco sanitario

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha calificado este martes como "papel mojado" el acuerdo del Ministerio de Sanidad sobre el Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud al argumentar que carece del "soporte de la memoria jurídica y económica", así como por el agravante de que se ha elaborado sin el apoyo de los médicos "y de espaldas a comunidades autónomas", por lo que ha inferido que esta iniciativa supone "el último despropósito" del Ministerio y "un paripé en directo".

