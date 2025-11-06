Publicado 06/11/2025 17:51:39 +01:00CET

Sanz destaca el cese del ex gerente del Virgen del Rocío como inicio de una nueva etapa

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha circunscrito este jueves el cese de Manuel molina, delegado territorial en Sevilla y ex gerente del Virgen del Rocío, epicentro de la crisis de los cribados del cáncer de mama, a "una nueva etapa con nuevos equipos". En declaraciones a los medios con motivo de un acto en el Hospital Regional de Málaga, el consejero ha enmarcado la decisión en su intención de "potenciar" los equipos de Sanidad. "Esto entra dentro de la normalidad", ha subrayado, porque, ha enfatizado, "no vengo a buscar más que soluciones".

