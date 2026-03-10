Sanz destaca el refuerzo de la seguridad en El Rocío en la inauguración del nuevo Cecopi

Almonte (Huelva), 10 de marzo de 2026.
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha inaugurado este martes, acompañado por el alcalde de Almonte, Francisco Bella, representantes de la Hermandad Matriz y responsables de Salud, Emergencias y Protección Civil, el nuevo Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) de El Rocío. Una nueva infraestructura destinada a reforzar la seguridad de la Romería del Rocío y a mejorar la respuesta ante emergencias durante todo el año gracias a una inversión de más de cuatro millones de euros.