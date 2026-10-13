Sanz dice que el Decreto de Autoprotección incidirá en preparar a la población ante emergencias

Córdoba, 13 de octubre de 2026. El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado este martes en Córdoba que el previsto Decreto de Autoprotección de Andalucía, que estará aprobado "en pocos meses", incidirá en la necesidad de preparar a la población sobre cómo hay que reaccionar ante situaciones de emergencia que no se pueden prevenir, como los terremotos, siendo clave en ello la actuación de las administraciones, pero también la de los propios ciudadanos, para que asuman, desde el conocimiento previo, "una cultura de la responsabilidad", en cuanto a cómo reaccionar ante situaciones de emergencia.