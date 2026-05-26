Sanz espera avances en la estabilización del incendio en Doñana pese al viento y difícil acceso

Mairena del Aljarafe (Sevilla), 26 de mayo de 2026. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, se ha mostrado confiado en los avances que el Infoca está realizado para estabilizar "cuanto antes" el incendio que desde el pasado domingo afecta a paraje Rincón del Membrillo, en Almonte (Huelva), y dentro del Parque Nacional de Doñana, que se encuentra confinado y que ya tiene un perímetro de más de 300 hectáreas, aunque no todas ellas calcinadas. Además, ha apuntado las "dificultades" por el viento y a "las complicaciones" para poder entrar en la zona.