Sanz insiste en autonómicas en junio salvo adelanto de Sánchez: "No nos gusta la incertidumbre"

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha insistido este lunes en que la intención del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, es que las elecciones autonómicas se celebren cuando "tocan", que es en el mes de junio de 2026. "No nos gusta jugar con la incertidumbre y al presidente menos", ha dicho el consejero.Antonio Sanz se ha pronunciado así durante su participación en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, en colaboración con la Fundación Cajasol, donde ha sido presentado por la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García Pelayo.