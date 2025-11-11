Sanz traslada a Amama su "preocupación extrema" porque no haya pasado aún "todos los datos"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha reiterado este martes la "mano tendida" a Amama y ha traslado a la asociación su "preocupación extrema porque "tres semanas después, seguimos sin tener los datos" ni los casos que asegura la entidad que tiene registrados de mujeres afectadas por el fallo en el cribado del cáncer de mama y que no coinciden con las cifras de la Junta.En declaraciones a los medios con motivo de la visita al Hospital Virgen Macarena de Sevilla, Sanz ha sostenido que "quiero saber por qué no nos los pasan. ¿Hay algo que ocultar? Dejemos de soltar datos que luego no nos llegan porque entonces lo que estamos es confundiendo y generando una desconfianza sobre un sistema que salva vidas".