Sariñena inaugura la primera ForwardFarm de España dedicada al cultivo de maíz

Madrid, 15 de octubre de 2026. Sariñena ha sido el lugar elegido para inaugurar la primera Bayer ForwardFarm de España dedicada específicamente al cultivo de maíz. La finca se incorpora a la red global de Bayer ForwardFarming que integra 24 explotaciones agrícolas en 12 países de todo el mundo y promueve la agricultura regenerativa. Productores, técnicos y representantes del sector han recorrido el campo para conocer de primera mano las herramientas digitales y soluciones innovadoras implementadas, como el maíz de baja estatura Preceon. Estas soluciones forman parte de un sistema de agricultura regenerativa que combina prácticas, herramientas e insumos adaptados a la finca. La finca también utiliza sensores de riego y mapas de consumo para una gestión más eficiente del agua, uno de los pilares del proyecto. Compartir lo aprendido forma parte de la filosofía de ForwardFarming. Los asistentes, que han compartido experiencias sobre los retos a los que se enfrentan actualmente, han podido ver la innovación adaptada a las condiciones de la zona para lograr una agricultura más productiva y sostenible.