Schinas dice que la Comisión Europea "no tiene ninguna competencia" en la oficialidad del catalán

El vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Margaritis Schinas, ha asegurado que la Comisión "no tiene ninguna competencia" en cuanto a la oficialidad del catalán en la Unión Europea, un tema que ha calificado de sensible y delicado políticamente.Así se ha pronunciado este jueves en un diálogo con el director del Cidob, Pol Morillas, bajo el título 'Transiciones europeas, retos políticos', que ha comenzado con unas palabras del presidente del Cidob, Antoni Segura, y que ha contado con la colaboración de la Representación de la CE en Barcelona."La Comisión Europea no puede hacer o dejar de hacer nada" en cuanto a la oficialidad del catalán, ha dicho Schinas, que ha recordado que se deberá tomar una decisión unánime y que el proceso está en marcha después de que el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, trasladase esta petición a sus homólogos. (Fuente: CIDOB Barcelona)