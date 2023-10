Secretaria Estado espera que el conflicto actual tenga el "mínimo impacto" en términos comerciales

La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, al ser preguntada sobre los efectos del comercio y el turismo debido al conflicto en Israel y Palestina en la rueda de prensa tras la reunión informal de los ministros europeos de Comercio que se ha celebrado en Valencia, ha subrayado que esperan que la escalada "no llegue a la economía y al comercio", o que tenga "el mínimo impacto" en estos términos, aunque considera que todavía es pronto para un vaticinio. No obstante, ha recalcado que esta cuestión que no se ha llegado a debatir en esta cumbre, por lo que no hay una opinión "conjunta y consensuada", y ha emplazado a las conclusiones de la cumbre que se está celebrando en Washington.

Más información Israel

Palestina

UE