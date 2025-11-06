Publicado 06/11/2025 17:15:04 +01:00CET

Secretaria de Estado de Migraciones dice que el 'efecto llamada' es el crecimiento económico

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha afirmado que el verdadero 'efecto llamada' de las personas migrantes es el de "los datos de crecimiento económico que tiene España", que en gran parte se deben a los extranjeros que vienen a trabajar, y a las oportunidades de empleo que existen. Además, ha destacado que el reto es gestionar "esa enorme oportunidad" de los flujos migratorios y ha asegurado que "la movilidad humana nadie la va a parar, ni los muros ni los barcos apuntando a disparar a no sé quién".

