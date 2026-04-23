El secretario de la Marina de EEUU abandona su cargo en pleno bloqueo del estrecho de Ormuz

Madrid, 23 de abril de 2026. El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, ha anunciado la salida "inmediata" del secretario de la Marina de Estados Unidos, John C. Phelan, en pleno bloqueo naval del estrecho de Ormuz contra los buques que entran o salen de los puertos y zonas costeras de Irán. "El secretario de la Marina, John C. Phelan, abandona el Gobierno con efecto inmediato", ha señalado Parnell en un mensaje publicado en sus redes sociales en el cual ha agradecido su servicio a la Marina estadounidense. (Fuente: Europa Press, CCTV+, Department of War, US Navy)