Publicado 14/01/2026 14:16:49 +01:00CET

El sector de la movilidad aboga por la multienergía y la innovación

El sector de la movilidad ha abogado por fomentar la multienergía, así como la innovación tecnológica, con el objetivo de impulsar la transición y transformación energética en España. Así se han expresado este miércoles diversos directivos del sector durante su participación en un desayuno informativo de Europa Press sobre Innovación Urbana, donde también han destacado la relevancia de fomentar soluciones asequibles aptas "para todos los bolsillos" y poder así iniciar dicha transición desde este momento.

Vídeos destacados

Lo más leído