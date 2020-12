Sector transporte critica la "incertidumbre" en la frontera con Francia

El responsable de Transportes Mazo, José Ramón Mazo, quien ha señalado que "todavía" no se les han realizado las pruebas diagnósticas del virus que ha exigido Francia a los camiones provenientes de Reino Unido. "Hay mucha tensión por la incertidumbre que hay ya que no les informan de nada", ha asegurado Mazo de los más de 1.000 conductores que siguen bloqueados en la frontera. "El problema es que la logística no está preparada para afrontar el requisito de garantía sanitaria que pide Francia de una forma eficaz", ha subrayado el secretario general de la Federación Valenciana de la patronal del transporte, Carlos García.