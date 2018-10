Segarra pide que se "deje trabajar con tranquilidad" a Fiscalía

La Fiscal General del Estado, María José Segarra, que ha pedido que se "deje trabajar con tranquilidad y no se entre en conjeturas" sobre las penas que el Ministerio Público pedirá o dejará de pedir para los políticos soberanistas encausados en el 'procés'. "Estamos ante una causa muy compleja y querría que hasta el momento que no se nos de el traslado para formular el escrito de conclusiones provisionales, se nos deje trabajar con tranquilidad y no se entre en conjeturas que en todo caso no proceden de la Fiscalía", ha señalado.