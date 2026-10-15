Segunda jornada de huelga educativa: Miles de docentes exigen mejoras en Madrid

Madrid, 15 de octubre de 2026. Miles de docentes han rodeado este jueves la Consejería de Educación de Madrid en una cadena humana para defender la escuela pública. La protesta ha continuado hasta Cibeles y el paseo de la Castellana, donde han cortado el tráfico. Menos alumnos por aula y más especialistas son algunas de las principales demandas. Los profesores denuncian que la falta de recursos dificulta atender al alumnado, especialmente al que tiene necesidades educativas especiales. Una protesta que, aseguran, va más allá de sus propias condiciones laborales y que busca implicar a toda la comunidad educativa. En esta segunda jornada, los convocantes cifran el seguimiento de la huelga en el 62 por ciento. La Consejería lo rebaja al 32,2 por ciento en colegios e institutos y asegura que la jornada transcurre con normalidad.