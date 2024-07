Segunda ola de calor del verano con aviso naranja en cinco provincias andaluzas

El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía Occidnetal, Ceuta y Melilla, Juan de Dios del Pino, ha explicado que la segunda ola de calor del verano que comienza este martes con aviso naranja en cinco provincias andaluzas se debe en el argot meteorológico a "una baja térmica" que como ha explicado se produce porque "el sol calienta a la tierra, ésta calienta la atmósfera desde la parte baja y ahí se produce una menor densidad" que ocasiona la baja térmica y ha añadido que los tres factores que se dan en el calentamiento de la Península son de "tipo astronómico" porque en verano "los días son muy largos y las noches muy cortas" por lo que no da lugar a enfriar la atmósfera de noche mientras que de día sí se calienta con mayor facilidad y rapidez por lo que "de ahí estas altas temperaturas en esta época conocida como la canícula"; el factor de tipo local consiste en la ausencia de nubosidad con situación anticiclónica por lo que el calentamiento global es "muy eficiente" y además "no hay viento con una atmósfera muy estancada", y el tercer factor es de tipo vecindad consistente en la llegada de aire del continente africano. No obstante, en esta ola de calor solo se dan los dos primeros factores que antes era difícil llegar a estas temperaturas tan elevadas debido a que tenemos una atmósfera con más gases de efecto invernadero y más capacidad por sí misma para calentarse y llegar a temperaturas de 43 y 44 grados "sin ese aire africano que antes si estaba presente en todas las olas de calor".