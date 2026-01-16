La Seguridad Social gana 204.659 cotizantes extranjeros en 2025

La afiliación media de extranjeros se incrementó en 204.659 cotizantes en 2025, un 7,1% más respecto a 2024, hasta situarse en 3.085.477 ocupados, nuevo máximo a cierre de un ejercicio. Según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 2025 cerró con 3.135.581 afiliados extranjeros en valores desestacionalizados, lo que supone 800.000 afiliados más que antes de la reforma laboral y casi un millón más que antes del impacto de la pandemia, en diciembre de 2019.(Fuente: Imágenes Cedidas/Europa Press)