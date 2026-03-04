Séjourné avisa a Trump: La amenaza contra un Estado miembro es una amenaza contra la UE

Bruselas Bruselas, 4 de marzo de 2026. El vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Prosperidad y Estrategia Industrial, el liberal francés Stéphane Séjourné, ha avisado este miércoles de que cualquier amenaza comercial contra un Estado miembro es "por definición" una amenaza contra el conjunto de la Unión Europea, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que romperá relaciones con España por no permitir el uso de las bases de Rota y Morón para atacar Irán. (Fuente: Comisión Europea)