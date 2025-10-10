La Selección Española y Ramón Bilbao firman una alianza en el camino hacia el Mundial 2026

La Real Federación Española de Fútbol y Ramón Bilbao han anunciado una alianza estratégica que conecta al vino y el fútbol de nuestro país. La bodega se convierte así en el vino oficial de la Selección Española, apoyando al equipo masculino en su camino de clasificación hacia el Mundial de 2026 y al equipo femenino, actuales campeonas del mundo, en la fase final de la Nation League y el Mundial de 2027.La colaboración se materializará a través de distintas experiencias que combinan la pasión por el deporte y la cultura asociada al vino. Un acuerdo que busca unir a dos agentes que, desde universos distintos, contribuyen a crear momentos de celebración, un sinfín de emociones generando orgullo colectivo y proyectar al mundo la marca España.Con esta colaboración, la bodega busca afianzar su liderazgo en el sector a través de experiencias que conecte el mundo del vino con otras audiencias.