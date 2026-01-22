Sercotel alcanza los 170 millones de euros de facturación en 2025

La cadena hotelera Sercotel, ha presentado su balance anual en el marco de FITUR 2026. Un acto en el que ha culminado su Plan Estratégico 2021-2025 creciendo, durante cinco años consecutivos, a doble dígito. Además, la cadena ha conseguido alcanzar los 170 millones de euros de facturación, la más alta de su historia.Sercotel también ha presentado su Plan Estratégico 2026-2029, que tiene como objetivo alcanzar los 360 millones de euros de facturación y los 160 establecimientos, y que se apoyará en cuatro palancas clave.Tras triplicar su facturación en cinco años, la cadena hotelera inicia una nueva etapa respaldada por un plan estratégico que debe consolidar la evolución del modelo Sercotel de una cadena urbana a hotelera transversal.