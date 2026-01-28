Sevillano afectado por el temporal: El árbol “no me ha matado de milagro”

Un trabajador afectado por el temporal Kristin a su paso por Sevilla ha explicado que se encontraba circulando con su furgoneta por una céntrica calle de la capital y ha empezado a soplar el viento provocando la caída de las ramas de los árboles, por lo que ha añadido que se paró al ver que podría caerles a un matrimonio que caminaba por la acera cuando sin bajarse de su vehículo le ha caído la rama en la luna delantera y "no me ha matado de milagro, porque no ha querido Dios, me ha cerrado la puerta y no me ha dado tiempo de bajarme al caerme todo encima".