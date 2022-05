Simón no ve probable una transmisión importante de viruela del mono pero no lo descarta

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado este miércoles que "no es probable que la viruela del mono vaya a generar una trasmisión importante, pero no se puede descartar". Por ello, ha señalado que hay que tener mucho cuidado y, en ese sentido, ha recalcado que están trabajando con todas las hipótesis posibles. Simón ha subrayado que, hasta ahora, no se han detectado casos confirmados en España, mientras que sí que se han identificado en Reino Unido y en Portugal.

