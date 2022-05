Simón: "La pandemia puede terminar, el coronavirus no tiene porqué terminar"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que la actual pandemia "puede terminar" aunque ha admitido que el coronavirus "no tiene porqué terminar": "No sabemos si se quedará como una enfermedad de fondo permanente como la gripe, tampoco sabemos si desaparecerá o tendrá ondas pandémicas periódicas". "Ahora estamos en una situación favorable con una menor gravedad y es probable que en los próximos meses no tengamos una situación catastrófica pero tenemos que seguirlo con cuidado", ha manifestado.