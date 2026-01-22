Publicado 22/01/2026 11:23:27 +01:00CET

Sindicatos médicos convocan una semana de huelga al mes para reclamar un Estatuto propio

El Comité de Huelga formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA) han anunciado la convocatoria de una huelga nacional indefinida que comenzará el lunes 16 de febrero y se desarrollará durante una semana al mes hasta junio para reclamar un Estatuto Marco propio.

