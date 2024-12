Sindicatos protestas hasta que se abonen los complementos y trienios a plantilla universitaria

El rector de la US, Miguel Ángel Castro, ha reprochado al Gobierno de Juanma Moreno el "incumplimiento" de los acuerdos firmados al "no recoger para este 2024 ni en el presupuesto de 2025 la financiación necesaria para dar cumplimiento" a lo rubricado por la Consejería de Universidad con los rectores y los sindicatos sobre complementos autonómicos del Personal Docente e Investigador (PDI) y carrera horizontal del Personal Técnico de Administración (PTGAS), así como el pago de los trienios del PTGAS funcionario y del PDI funcionario y laboral. Han advertido de que, si no se atienden sus demandas, mantendrán las movilizaciones "el tiempo que sea preciso".