Los sindicatos reclaman mayor inversión al futuro Gobierno de Aragón en materia de prevención

Zaragoza, 19 de marzo de 2026. Representantes de los sindicatos CCOO y UGT Aragón se han concentrado este jueves en el Monumento a la Constitución de Zaragoza por la última víctima mortal en accidente laboral registrada en Aragón en el presente año, un operario autónomo que el pasado martes 17 quedó atrapado por una plataforma elevadora en Calatorao (Zaragoza). Una nueva pérdida ante la que las organizaciones sindicales han exigido al futuro gobierno aragonés mayor inversión en materia de prevención de riesgos laborales y que los agentes territoriales supervisen la labor en las pequeñas empresas.