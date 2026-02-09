Sindicatos y usuarios del tren respaldan la huelga para mejorar "la seguridad y el confort"

Este lunes 9 de febrero tiene lugar la primera jornada de huelga convocada por los sindicatos ferroviarios tras no haber alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Transportes. Desde los sindicatos han indicado que el motivo de la huelga es "reivindicar la seguridad y el confort de todos los viajeros". Por su parte, los usuarios han respaldado la huelga y han entendido las reivindicaciones de los maquinistas. No obstante, han indicado que en algunas líneas "no es que haya retrasos, sino que no hay servicio".