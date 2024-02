El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha avisado al alcalde Collboni que los populares no son "una percha en la que apoyarse siempre a cambio de nada". Sirera ha concedido una entrevista a Europa Press en la que ha afirmado que no quieren "sillas en el gobierno municipal" si no "más policias, más limpieza y más seguridad en las calles de la ciudad de Barcelona".