Solo el 30% de los graduados universitarios en carreras STEM son mujeres

Solo el 30,7% de los graduados universitarios en carreras STEM son mujeres, según las conclusiones de la mesa redonda organizada por la Universidad Alfonso X el Sabio en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Un encuentro que ha reunido a cinco investigadoras de la salud, la ingeniería y la biología.En el encuentro han participado cinco investigadoras de la universidad con el objetivo de mostrar cómo las mujeres rompen barreras y hacen avanzar la ciencia, con grandes oportunidades en sectores relacionados con la Biomedicina y la Biotecnología.Todas las participantes son pioneras en campos clave como la odontología, biología, ingeniería, psicología y oncología. Disciplinas en las que lideran innovadores proyectos de investigación.Unas jornadas que refuerzan el compromiso del Grupo Educativo UAX con la diversidad y la investigación científica, mediante la excelencia formativa y la innovación aplicada.