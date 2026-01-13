Solo una de cada cuatro personas que trabajan en sectores de transición energética es mujer. Así lo recoge el informe ClosinGap "Coste de oportunidad de la brecha de género en la transición energética", impulsado por Enagás. Un estudio que ha analizado cómo la infrarrepresentación femenina supone un obstáculo decisivo para un desarrollo justo, igualitario y competitivo. Un sector en el que, si se alcanzara la paridad, el PIB español podría aumentar en 122.000 millones de euros anuales, equivalente al 7,7% del PIB nacional de 2024. De esta manera, la transición energética no se posiciona como un pilar clave para la lucha contra la crisis climática y la competitividad económica, sino también una oportunidad crítica para el avance en igualdad de género.