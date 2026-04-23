Sordo (CCOO) califica de "trampantojo de hilo neofascista" el concepto de "prioridad nacional".

Pamplona, 23 de abril de 2026. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha calificado de "lamentable" el principio de "prioridad nacional" recogido en los acuerdos de gobiernos autonómicos entre Vox y PP, quienes a su juicio "se han buscado este trampantojo de hilo neofascista para tratar de generar otra vez la demonización de la gente inmigrante". "Cuando tenemos una extrema derecha que son los agentes infiltrados de Trump en Europa, cuando son profundamente antipatriotas y quieren llevarse por delante la soberanía de nuestro país para que dependa cada vez más de déspotas como Donald Trump, se han buscado este trampantojo de hilo neofascista para tratar de generar otra vez la demonización de la gente inmigrante", ha señalado.