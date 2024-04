Sordo (CCOO) pide a España "no pecar en viejos errores" en la entrada de capital en Naturgy

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, cree que es momento de que España "no peque de viejos errores que se han cometido en épocas anteriores", respecto a la entrada de capital de Emiratos Árabes en la empresa gasista y eléctrica española Naturgy. "España tiene que tomar medidas en todos lo sectores estratégicos para evitar que caigan en manos que luego puedan suponer un problema en el desarrollo de las necesidades estratégicas de nuestro país", ha detallado Sordo quien ha asegurado que "no se trata de vetar a nadie": "Pero sí que se trata de tomar medidas que hagan que no se pierda el control en determinados sectores y ser en ese terreno muy celosos como país".