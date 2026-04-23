Sordo (CCOO) pide "más recursos" ante los "colapsos" en la regularización.

Pamplona, 23 de abril de 2026.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado que "necesitamos más recursos públicos para atender" la "correcta tramitación" del proceso de regularización de personas migrantes, que "está dando pie a ciertos colapsos" porque, entre otras cuestiones, "no se ha hecho la previsión suficiente" para abordar este proceso "en condiciones".
En respuesta a los medios de comunicación después de participar en una concentración en Pamplona convocada por el sindicato para exigir "salarios dignos, vivienda y tiempo para la clase trabajadora", Sordo ha indicado que "estos procesos suelen tener momentos de mucha tensión en sus inicios, y tiene que ver, en parte, con una falta de previsión que desde algunas instancias ya veníamos demandando desde el sindicato".