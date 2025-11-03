Sumar acusa a Feijóo de "dejar Valencia en manos de Abascal"

El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado que hoy asiste al "principio del fin de una de las etapas más vergonzosas para la historia de los valencianos" y ha afeado que Mazón mantiene de momento su acta "para no enfrentarse a la justicia". "Mazón ha sido el peor presidente posible en el peor momento posible", ha enfatizado para denunciar que, a su juicio, Feijóo es el "principal responsable de que Mazón haya tardado un año en irse" y ahora lo que hace es dejar Valencia en manos de Abascal".