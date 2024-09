El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha celebrado que el Gobierno haya decidido que aquellas comunidades autónomas que no apliquen la Ley de Vivienda, como Madrid, no recibirán financiación estatal para sus políticas de vivienda, una medida que el grupo plurinacional se atribuye "es una buena noticia no para Sumar sino para el drama nacional" que supone el tema de la vivienda, ha añadido.(Fuente: Congreso)

Leer más acerca de: Íñigo Errejón

Sumar