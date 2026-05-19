Sumar denuncia detenciones que "imposibilitan" a migrantes acceder a la regularización

Madrid, 19 de mayo de 2026. Sumar ha denunciado este martes "perfilados raciales" y detenciones que "imposibilitan" a migrantes acceder a la regularización extraordinaria para extranjeros. "Estamos viendo una grieta crucial en el proceso de regularización extraordinaria en nuestro país, porque estamos viendo un aumento de perfilados raciales y detenciones de personas migrantes y de origen magrebí que terminan internados en CIE en nuestro país. Personas que debido a esa parada por parte de la Policía Nacional y ese perfilado, al final constituye un antecedente e imposibilita que puedan solicitar la regularización", ha asegurado la diputada de Más Madrid adscrita al grupo de Sumar Tesh Sidi. (Fuente: Congreso)