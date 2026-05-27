Sumar dice que EEUU instruye a PP y Vox sobre el caso Zapatero

Madrid, 27 de mayo de 2026. El portavoz de IU en el Congreso y portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, sostiene que dirigentes del PP y Vox han ido a la embajada de estados Unidos en Madrid para recibir instrucciones sobre la investigación judicial al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y en todo caso ha vuelto a advertir al PSOE que, si hubiera un problema de financiación irregular, sería "obviamente una línea roja" para su grupo, como han dicho "mil veces". (Fuente: Congreso)