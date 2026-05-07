Sumar dice que el PP tiene la "cara de cemento armado" al criticar la gestión de la ministra

Madrid, 7 de mayo de 2026. La portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, ha expresado su respaldo a la ministra de Sanidad, Mónica García, en su gestión de la alerta sanitaria por la llegada a Canarias del crucero con casos de hantavirus a bordo y ha recriminado al PP su "cara de cemento armado" por criticarla y ha añadido que el PP tiene que tener "mucho arrojo" para cargar contra García cuando, según ha relatado, ya que ha permitido que "parejas y colegas" se "forrarán" con las administraciones que dirigen durante la pandemia del coronavirus "vendiendo mascarillas". (Fuente: Congreso)