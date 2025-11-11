Publicado 11/11/2025 16:15:08 +01:00CET

Sumar votará a favor de tramitar Estatuto C-LM pero pedirá incluir vivienda y derecho al aborto

La diputada de Sumar Engracia Rivera ha sido la encargada de ejercer la portavocía de su grupo parlamentario durante la toma en consideración de la tramitación del Estatuto de Castilla-La Mancha, y lo ha hecho asegurando que su opción política es "crítica" ante el procedimiento del Gobierno regional a la hora de plantear esta reforma. En todo caso, ha avanzado desde la tribuna de oradores que votará favorablemente a esta entrada en el Parlamento, pero avisa de que condicionará su 'sí' ...(Fuente: Congreso de los Diputados)

Vídeos destacados

Lo más leído