El Supremo pide al PSOE y al Congreso que informen de los pagos a Cerdán y sus donaciones

El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha requerido al Congreso de los Diputados y al PSOE que le informen de los pagos realizados al ex secretario de Organización de los socialistas Santos Cerdán, así como de las donaciones efectuadas al partido, entre 2014 y 2024. En la misma línea, ha pedido a la formación política que le detalle el dinero que pagó o recibió del ex asesor ministerial Koldo García y su entorno en ese periodo.(Fuente: Europa Press, Congreso, PSOE)