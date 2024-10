Surg For All, ONG que forma a sanitarios de África: "Emociona ver cómo adaptan lo aprendido"

'Enseña a pescar, no le des pescado' es el principio de Confucio que guió al urólogo José Rubió a fundar la ONG Surg For All (Cirugía para todos) con la que formar sanitarios de África, convencido de que una solidaridad verdaderamente eficaz pasa por formar directamente a profesionales procedentes de países africanos como Camerún y Liberia. "Emociona ver cómo adaptan lo aprendido a sus medios", confiesa Rubio. Para Bernard Maimo y Ezechiel Foguen, dos profesionales sanitarios de Camerún que en quince días completarán una formación, apuntan que esta experiencia es "un privilegio" que "lo cambia todo: mi vida y la de vida nuestros pacientes". Ambos señalan que en su país "queremos hacer las cosas correctamente pero no sabemos cómo" por lo que valoran positivamente todo lo que están aprendiendo en su estancia en el Hospital Vithas 9 de Octubre de València.