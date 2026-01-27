Suspendida la actividad lectiva este miércoles en 77 municipios de Almería, Málaga y Cádiz

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha decretado la suspensión de la actividad lectiva presencial este miércoles en centros educativos y asistenciales de 77 municipios de Almería, Málaga y Cádiz, debido a los fenómenos meteorológicos adversos provocados por las borrascas. Según ha detallado en una rueda de prensa celebrada tras la reunión del Comité Asesor del Plan Emergencia que ha tenido lugar esta noche, el consejero del ramo, Antonio Sanz, ha señalado que estos centros son 36 localidades de las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería, 26 de Ronda en Málaga y de 15 Grazalema en Cádiz. Además, ha recomendado al resto de centros educativos y centros universitarios que no se desarrollen actividades al aire libre, ni actividades deportivas ni recreo en los centros educativos y no descarta "toma de decisiones durante la noche, si fuera preciso".