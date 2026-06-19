Suspendida la cumbre de EEUU e Irán en Suiza mientras continúa la ofensiva de Israel en Líbano

Madrid, 19 de junio de 2026. Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán previstas para este viernes en Suiza han sido canceladas después de que ambos países firmasen de forma telemática su memorándum de entendimiento, un proceso en el que Pakistán ejercía como mediador.El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, ha confirmado la suspensión del encuentro y ha anunciado que el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, tampoco viajará finalmente a Suiza, como estaba previsto. Todo ello ocurre mientras se incrementa la tensión sobre el terreno. El Ejército de Israel ha informado de nuevos ataques contra objetivos en el sur de Líbano durante la madrugada del viernes, mientras que Hezbollah ha reportado intensos enfrentamientos en la zona. (Fuente: Europa Press, CCTV+, X)