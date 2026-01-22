El talento y la innovación, prioridades estratégicas de la aeronáutica española

Los principales actores de la industria aeronáutica española y representantes institucionales se han reunido en una jornada organizada por la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) donde se ha analizado el presente y el futuro del sector.La jornada, titulada ‘Aeronáutica 360: impulsando hoy la aviación de mañana’, que ha reunido a más de 120 invitados, ha puesto sobre la mesa los principales desafíos a los que se enfrenta la aeronáutica española.Durante el evento también se han analizado el impacto de la geoestrategia o el papel de la industria europea en el contexto global. Además, se ha puesto el foco en el talento como factor clave para el futuro del sector.El objetivo de esta primera edición es que la jornada se convierta en un foro de referencia y diálogo entre instituciones e industria para construir el futuro del sector aeronáutico.