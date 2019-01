El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Joan Tardà, ha asegurado que la postura final de ERC sobre los presupuestos, no se apartará de lo que han defendido "desde siempre": Si el Gobierno "no mueve ficha", su partido tampoco lo hará. "Si el Gobierno no se mueve ¿por qué tenemos que movernos nosotros", ha insistido.