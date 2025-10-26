Tatuajes como "terapia" para curar las "cicatrices" de la dana

El tatuador Pascual Julián, afectado por la dana ya que tenía previsto abrir su local en Alfafar, 'Señor Lobo Tattoo Studio', una semana después del 29 de octubre. La apertura se tuvo que aplazar meses tras quedar el establecimiento arrasado por el agua. Julián defiende que el tatuaje es "una cicatriz que cura otra cicatriz" y tiene un "punto terapéutico" tras la tragedia. Además de la palabra 'resiliencia', una firma de un familiar, una palabra escrita en un papel, un garabato, cualquier retrato de animales, de personas, frases motivadoras o un ave fénix son los motivos seleccionados por los clientes para "resurgir" de la tragedia.